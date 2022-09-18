Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Папен дал совет Жиру

 
18 Сентября 2022 • 04:05 Комментировать
Милан
...
Наполи
1 2.12 X 3.50 2 3.45
Через 17 ч. 25 мин.

Знаменитый французский нападающий Жан-Пьер Папен считает, что его соотечественнику Оливье Жиру, также, как и Папен в прошлом, выступающему за итальянский «Милан», придется смриться с тем, что он будет играть меньше.

В последнем матче «Милана» Жиру выглядел явно недовольным своей заменой, и после игры не скрывал этого.

- Жиру должен принимать ситуацию, понимать, что он будет играть поменьше. Это ведь можно обернуть себе на пользу. Если он не будет насиловать свое тело, то еще сможет какое-то время поиграть на высшем уровне, - цитирует Папена итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Жан-Пьер Папен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торино 0:1 Сассуоло 1.82 3.65 4.40
18.09  13:30 Удинезе ... Интер Милан 3.85 3.80 1.93
18.09  16:00 Фиорентина ... Верона 1.82 3.85 4.30
18.09  16:00 Кремонезе ... Лацио 4.20 3.90 1.83
18.09  16:00 Монца ... Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
04:05 · Италия. Серия А
Папен дал совет Жиру
03:59 · Италия. Серия А
Юрич: «Ужасный матч»
02:47 · Италия. Серия Б
Бывшую легенду «Ювентуса» уволили после чётырех туров из клуба Серии С
01:06 · Англия. Премьер-лига
Абрахам рассказал, как Моуринью по-новому раскрыл его в «Роме»
17 Сентября
23:46 · Италия. Серия А
«Торино» в компенсированное время пропустил решающий мяч в игре с «Сассуоло»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб пополнил число претендентов на Шкриньяра
22:48 · Италия. Серия А
Пиоли: «Матч с «Наполи» - это сражение с прямым конкурентом»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не отказался от идеи приобретения вингера «Челси»
20:54 · Италия. Серия А
За счёт лучшей реализации «Специя» оставила «Сампдорию» в зоне вылета
17:58 · Италия. Серия А
«Эмполи» добыл первую победу в сезоне, забив один гол «Болонье»
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не станет платить зарплату Бальде до окончания дисквалификации – СМИ 1
15:54 · Италия. Серия А
Пиоли объяснил, чем «Милан» собирается компенсировать отсутствие Леау в матче с «Наполи»
15:43 · Италия. Серия А
«Интер» готовит очередное предложение Шкриньяру по продлению контракта
15:35 · Италия. Серия А
Аллегри: «Меня забавляют слухи об увольнении» 3
15:29 · Италия. Серия А
Аллегри: «Если ты побеждаешь – ты хороший парень, но если проигрываешь – наоборот» 1
Все новости
Рекомендуем