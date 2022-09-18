Папен дал совет Жиру

Знаменитый французский нападающий Жан-Пьер Папен считает, что его соотечественнику Оливье Жиру, также, как и Папен в прошлом, выступающему за итальянский «Милан», придется смриться с тем, что он будет играть меньше.

В последнем матче «Милана» Жиру выглядел явно недовольным своей заменой, и после игры не скрывал этого.

- Жиру должен принимать ситуацию, понимать, что он будет играть поменьше. Это ведь можно обернуть себе на пользу. Если он не будет насиловать свое тело, то еще сможет какое-то время поиграть на высшем уровне, - цитирует Папена итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.