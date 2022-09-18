Юрич: «Ужасный матч»

В матче седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Торино» проиграл на своем поле «Сассуоло», пропустив на последней минуте игры. Хорватский наставник Иван Юрич назвал матч «ужасным».

- Ужасный матч, сыграли плохо, медленно. А можно было выигрывать. Впрочем, если бы выиграли с такой игрой, язык все равно не повернулся бы назвать матч хорошим. Много ошибок в передачах, плохая реализация тех скромных моментов, которые были созданы... На бумаге матч казался легким, теперь я не могу объяснить, что произошло, - цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в «Торино» выступает российский футболист Алексей Миранчук.