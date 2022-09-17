«Торино» в компенсированное время пропустил решающий мяч в игре с «Сассуоло»

В субботу в седьмом туре Серии А играли середняки, «Торино» и «Сассуоло». Это, скорее всего, был последний матч для «быков» без Алексея Миранчука, который практически восстановился после травмы. И туринцы его провели на равных с противником. Лучший момент у хозяев был создан в конце первого тайма. Никола Влашич пробил в штангу, а Валентино Лазаро добавил мяч в сетку. «Сассуоло» ответил мощно уже в компенсированное время, Рожерио да Силва навесил, а Агустин Альварес головой пробил в цель.
1:0 в пользу «Сассуоло», который с 9 очками выходит на 10-е место. Соперник имеет в активе на один балл больше.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи78' (Зима Давид (78') •Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро• 10'Синго Вилфред• 57'Лазаро Валентино 45'58' (Пеллегри Пьетро (58') •Лукич Саша•Линетти Кароль• 84'Влашич Никола•Сек Демба58' (Санабрия Антонио (58') •Радоньич Неманья58' (Эйна Ола (58')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Айхан Кан•Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде•Лопес Максим• 69'Харрауи Абдау66' (Сейде Эмиль Конрадсен (66') •Luca D'Andrea66' (Торстведт Кристиан (66') •Пинамонти Андреа86' (Альварес Агустин (86') •Лорьенте Арман
17 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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