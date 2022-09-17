«Торино» в компенсированное время пропустил решающий мяч в игре с «Сассуоло»

В субботу в седьмом туре Серии А играли середняки, «Торино» и «Сассуоло». Это, скорее всего, был последний матч для «быков» без Алексея Миранчука, который практически восстановился после травмы. И туринцы его провели на равных с противником. Лучший момент у хозяев был создан в конце первого тайма. Никола Влашич пробил в штангу, а Валентино Лазаро добавил мяч в сетку. «Сассуоло» ответил мощно уже в компенсированное время, Рожерио да Силва навесил, а Агустин Альварес головой пробил в цель.

1:0 в пользу «Сассуоло», который с 9 очками выходит на 10-е место. Соперник имеет в активе на один балл больше.

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