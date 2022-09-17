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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» в компенсированное время пропустил решающий мяч в игре с «Сассуоло»

 
17 Сентября 2022 • 23:46 Комментировать
Торино
0:1
Сассуоло
окончен

В субботу в седьмом туре Серии А играли середняки, «Торино» и «Сассуоло». Это, скорее всего, был последний матч для «быков» без Алексея Миранчука, который практически восстановился после травмы. И туринцы его провели на равных с противником. Лучший момент у хозяев был создан в конце первого тайма. Никола Влашич пробил в штангу, а Валентино Лазаро добавил мяч в сетку. «Сассуоло» ответил мощно уже в компенсированное время, Рожерио да Силва навесил, а Агустин Альварес головой пробил в цель.

1:0 в пользу «Сассуоло», который с 9 очками выходит на 10-е место. Соперник имеет в активе на один балл больше.

Протокол игры  
Торино0:1Сассуоло
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи Коффи 78' (Зима Давид ( 78') Шуурс ПеррБуонджорно Алессандро  10'Синго Вилфред  57'Лазаро Валентино  45' 58' (Пеллегри Пьетро ( 58') Лукич СашаЛинетти Кароль  84'Влашич НиколаСек Демба 58' (Санабрия Антонио ( 58') Радоньич Неманья 58' (Эйна Ола ( 58')
Запасные: Бериша ЭтритИлкхан ЭмирханБайейе БрайанГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаАдопо НдариКарамо Янн
Консильи АндреаТольян ЙеремиАйхан КанФеррари ДжанмаркоРожерио да СилваФраттези ДавидеЛопес Максим  69'Харрауи Абдау 66' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 66') Luca D'Andrea 66' (Торстведт Кристиан ( 66') Пинамонти Андреа 86' (Альварес Агустин ( 86') Лорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаКирьякопулос ГеоргиосАнтист ЖанисМарчицца РиккардоОбьянг ПедроЭнрике МатеусРуссо Алессандро
17 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

Видео

0:1. Гол Агустина Альвареса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Агустина Альвареса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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окончен Специя 2:1 Сампдория 2.70 3.20 2.75
окончен Торино 0:1 Сассуоло 1.82 3.65 4.40
18.09  13:30 Удинезе ... Интер Милан 3.85 3.80 1.93
18.09  16:00 Фиорентина ... Верона 1.82 3.85 4.30
18.09  16:00 Кремонезе ... Лацио 4.20 3.90 1.83
18.09  16:00 Монца ... Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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