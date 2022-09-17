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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Матч с «Наполи» - это сражение с прямым конкурентом»

 
17 Сентября 2022 • 22:48 Комментировать
Милан
...
Наполи
1 2.10 X 3.50 2 3.40
Через 22 ч. 4 мин.

Центральным и последним матчем седьмого тура итальянской Серии А станет поединок между «Миланом» и лидирующим в турнирной таблице «Наполи», он состоится вечером 18 сентября. Накануне игры Стефано Пиоли поделился своим мнением о сопернике, который в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- «Наполи» располагает отличными игроками, у них очень хороший тренер, они отлично начали сезон. Это будет непростой матч, это будет сражение за Скудетто, нам надо играть с таким менталитетом каждый матч, - цитирует Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли
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МИЛАН НАПОЛИ
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окончен Специя 2:1 Сампдория 2.70 3.20 2.75
Идет 88 минута Торино 0:0 Сассуоло 1.82 3.65 4.40
18.09  13:30 Удинезе ... Интер Милан 3.90 3.80 1.90
18.09  16:00 Фиорентина ... Верона 1.82 3.85 4.30
18.09  16:00 Кремонезе ... Лацио 4.20 3.90 1.83
18.09  16:00 Монца ... Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.10 3.50 3.40
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