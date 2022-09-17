Пиоли: «Матч с «Наполи» - это сражение с прямым конкурентом»

Центральным и последним матчем седьмого тура итальянской Серии А станет поединок между «Миланом» и лидирующим в турнирной таблице «Наполи», он состоится вечером 18 сентября. Накануне игры Стефано Пиоли поделился своим мнением о сопернике, который в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- «Наполи» располагает отличными игроками, у них очень хороший тренер, они отлично начали сезон. Это будет непростой матч, это будет сражение за Скудетто, нам надо играть с таким менталитетом каждый матч, - цитирует Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.