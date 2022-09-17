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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли объяснил, чем «Милан» собирается компенсировать отсутствие Леау в матче с «Наполи»

 
17 Сентября 2022 • 15:54 Комментировать
Милан
...
Наполи
1 2.10 X 3.50 2 3.40
18.09 21:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, чем планирует компенсировать отсутствие нападающего Рафаэла Леау в завтрашнем матче 7 тура Серии А против «Наполи». Напомним, что у обоих клубов по 14 очков в 6 матчах, поэтому победитель встречи почти наверняка станет единоличным лидером турнирной таблицы, хотя для этого ещё необходима потеря очков «Аталанты» в игре с «Ромой».

«Леау? Не важно, кто пропустит завтрашний матч. Важны лишь дух и качество, с которыми мы подойдём к игре.  Салемакерс – правый вингер, который может играть слева, отходить назад и закрывать зоны. Я верю, что он справится со своей задачей», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, Леау дисквалифицирован и не примет участие в матче с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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МИЛАН НАПОЛИ
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