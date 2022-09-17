Саудовская Аравия готовит огромную сумму на проведение Суперкубка Италии

По информации Milano Finanza, Саудовская Аравия готовит огромный контракт ради проведения Суперкубка Италии до 2029 года.

Сообщается, что сумма в новом соглашении будет составлять 138 миллионов евро. По текущему контракту азиатская страна тратит по восемь миллионов евро в год.

Руководство итальянского чемпионата во главе с исполнительным директором Луиджи Де Сьерво скоро отправится в Эр-Рияд для обсуждения сделки.

По слухам, важным условием Саудовской Аравии станет увеличение числа участников турнира с двух до четырех. Отбор пройдут финалисты Кубка Италии, а также два лучших клуба Серии А. Аналогичный формат действует и в Суперкубке Испании, который также проводится в Саудовской Аравии.