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Чемпионат Италии. Серия А

Саудовская Аравия готовит огромную сумму на проведение Суперкубка Италии

 
17 Сентября 2022 • 14:56 Комментировать

По информации Milano Finanza, Саудовская Аравия готовит огромный контракт ради проведения Суперкубка Италии до 2029 года.

Сообщается, что сумма в новом соглашении будет составлять 138 миллионов евро. По текущему контракту азиатская страна тратит по восемь миллионов евро в год.

Руководство итальянского чемпионата во главе с исполнительным директором Луиджи Де Сьерво скоро отправится в Эр-Рияд для обсуждения сделки.

По слухам, важным условием Саудовской Аравии станет увеличение числа участников турнира с двух до четырех. Отбор пройдут финалисты Кубка Италии, а также два лучших клуба Серии А. Аналогичный формат действует и в Суперкубке Испании, который также проводится в Саудовской Аравии.

 

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Суперкубок Италии
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