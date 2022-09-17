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Чемпионат Италии. Серия А

Папен: «Прямо сейчас Меньян – лучший голкипер в мире»

 
17 Сентября 2022 • 12:26 Комментировать
Милан
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18.09 21:45

Бывший игрок «Баварии» и «Милана» Жан Пьер-Папен считает голкипера «россонери» Майка Меньяна лучшим голкипером в мире. Напомним, что в прошлом сезоне француз отстоял 17 сухих матчей в чемпионате и был признан лучшим вратарём года в Серии А.

«Прямо сейчас Меньян – лучший голкипер в мире. Он всегда делает два-три невероятных сейва за игру, и при этом он никогда не ошибается», – цитирует Папена итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Меньян перешёл в «Милан» год назад из французского «Лилля». Вратарь является воспитанником «ПСЖ», но в своё время не смог пробиться в основу парижан из-за конкуренции с Сальваторе Сиригу и Кевином Траппом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жан-Пьер Папен Майк Меньян
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МИЛАН НАПОЛИ
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