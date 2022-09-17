Лосано готов помочь «Наполи» в матче с «Миланом»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано готов помочь своей команде в центральном матче 7 тура Серии А против «Милана», который является действующим чемпионом страны. По информации от Football Italia, мексиканец сумел вылечить простуду и теперь готов принять участие в поединке с «россонери».

Лосано может выйти в основе на позиции «ложной девятки», ведь основной нападающий Виктор Осимхен из-за травмы выбыл из строя до октября. Впрочем, место нигерийца также может занять Джакомо Распадори.

Напомним, что в преддверии очной встречи «Наполи» и «Милан» имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице – у обоих клубов по 14 пунктов.