«Реал» нацелился на игрока «Интера» с ценником 65 миллионов евро

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, правами на которого владеет миланский «Интер», попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 27-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов побороться за Шкриньяра с французским «ПСЖ». Парижане пытались купить Милана в летнее трансферное окно, однако сделка так и не состоялась. Чемпион Лиги 1 предпримет очередную попытку в январе.

Трудовое соглашение защитника с «нерадзурри» рассчитано до лета 2023 года. Его трансферный ценник – 65 миллионов евро.