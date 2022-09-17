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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нацелился на игрока «Интера» с ценником 65 миллионов евро

 
17 Сентября 2022 • 08:32 Комментировать

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, правами на которого владеет миланский «Интер», попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 27-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов побороться за Шкриньяра с французским «ПСЖ». Парижане пытались купить Милана в летнее трансферное окно, однако сделка так и не состоялась. Чемпион Лиги 1 предпримет очередную попытку в январе.

Трудовое соглашение защитника с «нерадзурри» рассчитано до лета 2023 года. Его трансферный ценник – 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Шкриньяр
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