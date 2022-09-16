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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок «Ромы» Камара назвал Моуринью одним из лучших тренеров в истории футбола

 
16 Сентября 2022 • 23:22 Комментировать

Новый хавбек итальянской «Ромы» Мади Камара в хвалебных формах отозвался о своём португальском наставнике Жозе Моуринью.

«Это источник большой гордости — служить одному из лучших, если не лучшему тренеру в истории футбола», — рассказал гвинеец пресс-службе клуба. Напомним, что полузащитник перешел из «Олимпиакоса» на правах аренды на один сезон.

В прошедшем сезоне Мади выдал 2+2 по системе «гол+пас» в 45 поединках. За новый клуб Камара провел уже четыре игры, выходя на замену.

Помимо опорника новичками римлян летом стали Пауло Дибала, Андреа Белотти, Мике Свилар, Зеки Челик и Джорджиньо Вейналдум.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Мади Камара
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