Новичок «Ромы» Камара назвал Моуринью одним из лучших тренеров в истории футбола

Новый хавбек итальянской «Ромы» Мади Камара в хвалебных формах отозвался о своём португальском наставнике Жозе Моуринью.

«Это источник большой гордости — служить одному из лучших, если не лучшему тренеру в истории футбола», — рассказал гвинеец пресс-службе клуба. Напомним, что полузащитник перешел из «Олимпиакоса» на правах аренды на один сезон.

В прошедшем сезоне Мади выдал 2+2 по системе «гол+пас» в 45 поединках. За новый клуб Камара провел уже четыре игры, выходя на замену.

Помимо опорника новичками римлян летом стали Пауло Дибала, Андреа Белотти, Мике Свилар, Зеки Челик и Джорджиньо Вейналдум.

