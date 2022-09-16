Кьеза вернется в строй после матчей сборных

Один из лидеров туринского «Ювентуса» и национальной команды Италии Федерико Кьеза близок к возвращению в строй.

Напомним, что правый вингер отсутствовал на футбольном поле с января нынешнего года из-за травмы передней крестообразной связки колена. Как сообщает Sky Sports Italia, чемпион Европы станет доступным для Массимилиано Аллегри после завершения международных матчей сборных, которые начнутся уже на следующей неделе.

Что интересно, это противоречит информации самого наставника «старой синьоры», который давал более пессимистичный прогноз относительно молодого дарования итальянской сборной. По словам Аллегри, восстановление Кьезы может затянуться до следующего года.

