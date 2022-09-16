Главный тренер Бельгии назвал сроки восстановления Лукаку

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии здоровья Ромелу Лукаку, который не поехал в распоряжение национальной команды на последние встречи Лиги наций УЕФА.

«Восстановление Ромелу идет хорошо. Ожидается, что он вернется к тренировкам с «Интером» в течение недели», – рассказал главный тренер «красных дьяволов» изданию Il Corriere dello Sport.

Напомним, что один из лучших нападающих мира получил травму бедра в конце лета. В новом сезоне итальянской Серии А Лукаку успел забить в футболке «Интера» лишь один мяч.

Сборная Бельгии поборется за выход в финальную часть первого дивизиона. Для этого необходимо успешно выступить против Уэльса и Нидерландов.

