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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер Бельгии назвал сроки восстановления Лукаку

 
16 Сентября 2022 • 21:50 Комментировать

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии здоровья Ромелу Лукаку, который не поехал в распоряжение национальной команды на последние встречи Лиги наций УЕФА.

«Восстановление Ромелу идет хорошо. Ожидается, что он вернется к тренировкам с «Интером» в течение недели», – рассказал главный тренер «красных дьяволов» изданию Il Corriere dello Sport.

Напомним, что один из лучших нападающих мира получил травму бедра в конце лета. В новом сезоне итальянской Серии А Лукаку успел забить в футболке «Интера» лишь один мяч.

Сборная Бельгии поборется за выход в финальную часть первого дивизиона. Для этого необходимо успешно выступить против Уэльса и Нидерландов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
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