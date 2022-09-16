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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о партнёрстве с еBay

 
16 Сентября 2022 • 21:17 Комментировать
Милан
...
Наполи
1 2.10 X 3.50 2 3.40
18.09 21:45

Пресс-служба «Милана» объявила о соглашении с компанией eBay, речь идет о новом коммерческом партнерстве, благодаря которому товары «Милана» будут продаваться при помощи этой площадки в приоритетном порядке.

- «Милан» и eBay рады объявить о новом коммерческом партнерстве, благодаря которому крупнейшая онлайн-платформа по продажам станет Официальным партнером клуба, - цитирует текст соглашения пресс-служба клуба.

Накануне седьмого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, выступая в качестве чемпиона страны. В ближайшем матче подопечные Стефано Пиоли сыграют дома с «Наполи» - лидером чемпионата.  

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МИЛАН НАПОЛИ
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16.09  21:45 Салернитана ... Лечче 2.22 3.40 3.40
17.09  16:00 Болонья ... Эмполи 2.25 3.50 3.25
17.09  19:00 Специя ... Сампдория 2.70 3.30 2.75
17.09  21:45 Торино ... Сассуоло 1.92 3.75 3.95
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