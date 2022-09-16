«Милан» объявил о партнёрстве с еBay

Пресс-служба «Милана» объявила о соглашении с компанией eBay, речь идет о новом коммерческом партнерстве, благодаря которому товары «Милана» будут продаваться при помощи этой площадки в приоритетном порядке.

- «Милан» и eBay рады объявить о новом коммерческом партнерстве, благодаря которому крупнейшая онлайн-платформа по продажам станет Официальным партнером клуба, - цитирует текст соглашения пресс-служба клуба.

Накануне седьмого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, выступая в качестве чемпиона страны. В ближайшем матче подопечные Стефано Пиоли сыграют дома с «Наполи» - лидером чемпионата.