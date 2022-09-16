В «Торино» уже планируют возвращение Алексея Миранчука на поле

Арендованный у «Аталанты» Алексей Миранчук успел дебютировать в составе «Торино», но уже в матче первого тура Серии А получил травму. 13 августа его команда одолела «Монцу» со счётом 2:1.

«Миранчук уже лучше чувствует себя. Мы очень надеемся, что он вернется в состав к матчу против «Наполи», - так прокомментировал «Спорт-Экспрессу» состояние здоровья футболиста спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти.

Выездная игра с «Наполи» запланирована на 1 октября, после паузы на матчи сборных команд. Таким образом, восстановление футболиста займет чуть дольше прогнозируемых изначально 30-40 дней.