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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» уже планируют возвращение Алексея Миранчука на поле

 
16 Сентября 2022 • 16:16 Комментировать
Торино
...
Сассуоло
1 1.80 X 3.80 2 4.30
17.09 21:45

Арендованный у «Аталанты» Алексей Миранчук успел дебютировать в составе «Торино», но уже в матче первого тура Серии А получил травму. 13 августа его команда одолела «Монцу» со счётом 2:1.

«Миранчук уже лучше чувствует себя. Мы очень надеемся, что он вернется в состав к матчу против «Наполи», - так прокомментировал «Спорт-Экспрессу» состояние здоровья футболиста спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти.

Выездная игра с «Наполи» запланирована на 1 октября, после паузы на матчи сборных команд. Таким образом, восстановление футболиста займет чуть дольше прогнозируемых изначально 30-40 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Давид ваньяти
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