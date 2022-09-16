Дест: «Надеюсь, «Милан» выкупит меня на постоянной основе»

Выступающий на правах аренды за «Милан» защитник Серджино Дест надеется, что по окончанию сезона «россонери» выкупят его у каталонской «Барселоны» на постоянной основе.

«В соглашении между «Миланом» и «Барселоной» прописана опция выкупа. Поэтому я сделаю всё возможное для того, чтобы «Милан» выкупил меня на постоянной основе. Я надеюсь на это», – цитирует Деста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что на позиции правого защитника у «Милана» помимо Деста есть ещё два игрока – Давиде Калабрия и Алессандро Флоренци. Тем не менее, Серджино также спопобен сыграть и на левом фланге, где выступает Тео Эрнандес.