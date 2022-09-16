Массажист Кокорина: «Думаете, он хуже, чем Хвича? Нисколько»

Александр Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал дебютной гол футболиста в матче 4-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2). Отметим, что этот мяч стал первым для 31-летнего форварда за 655 дней.

По мнению Колесникова, Кокорин мог бы забивать и ранее, если бы в «Фиорентине» он получал больше игрового времени. Также массажист сравнил своего клиента с грузинским полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией, который до этого выступал в казанском «Рубине».

«Думаете, Кокорин хуже, чем Хвича? Нисколько. Удача повернулась лицом к Хвиче. Для Кокорина же было полезно даже тренироваться с такой командой, как «Фиорентина», но игрового времени не было», — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» 31 августа на правах годичной аренды. Ранее форвард также выступал за «Спартак», «Зенит», «Динамо» и «Анжи».