Стало известно, почему «Ювентус» не увольняет Аллегри

Туринский «Ювентус» не увольняет главного тренера Массимилиано Аллегри из-за большой суммы компенсации за досрочное расторжение действующего трудового договора. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, заработная плата 55-летнего специалиста в стане «старой синьоры» составляет девять миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. В случае увольнения Аллегри может затребовать всю оставшуюся зарплату по остатку контракта.

«Ювентус» провально стартовал в Лиге чемпионов, потерпев два поражения подряд. В Серии А команда занимает лишь восьмое место в после шести туров.