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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему «Ювентус» не увольняет Аллегри

 
16 Сентября 2022 • 07:25 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» не увольняет главного тренера Массимилиано Аллегри из-за большой суммы компенсации за досрочное расторжение действующего трудового договора. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, заработная плата 55-летнего специалиста в стане «старой синьоры» составляет девять миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. В случае увольнения Аллегри может затребовать всю оставшуюся зарплату по остатку контракта.

«Ювентус» провально стартовал в Лиге чемпионов, потерпев два поражения подряд. В Серии А команда занимает лишь восьмое место в после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
16 Сентября 2022 в 07:30
Почему подписывая контракт не вписали туда условия расторжения в случае определенных провальных выступлений , например невыход команды из группы ЛЧ , или позиция в таблице топ 3 по итогом первого круга.
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