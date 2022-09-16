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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини заявил, что «Милан» ведёт переговоры о продлении контрактов с тремя игроками

 
16 Сентября 2022 • 01:50 Комментировать
Милан
...
Наполи
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18.09 21:45

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил информацию о контрактных переговорах с тремя футболистами.

«В настоящий момент мы обсуждаем продление контракта с Исмаэлем Беннасером, Пьером Калюлю и Рафой Леау. Мы хотим, чтобы все трое остались в «Милане», но это также зависит от них самих», – заявил в интервью Sky известный в прошлом защитник «россонери».

Действующее соглашение Леау и Беннасера истекает летом 2024 года, а договор Калюлю рассчитан до 2025 года.

Недавно Мальдини подтвердил, что в августе «Челси» сделал устное предложение по Рафаэлу Леау, на что «Милан» ответил отказом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Исмаэль Беннасер Рафаэл Леау Пьер Калюлю
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