Мальдини заявил, что «Милан» ведёт переговоры о продлении контрактов с тремя игроками

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил информацию о контрактных переговорах с тремя футболистами.

«В настоящий момент мы обсуждаем продление контракта с Исмаэлем Беннасером, Пьером Калюлю и Рафой Леау. Мы хотим, чтобы все трое остались в «Милане», но это также зависит от них самих», – заявил в интервью Sky известный в прошлом защитник «россонери».

Действующее соглашение Леау и Беннасера истекает летом 2024 года, а договор Калюлю рассчитан до 2025 года.

Недавно Мальдини подтвердил, что в августе «Челси» сделал устное предложение по Рафаэлу Леау, на что «Милан» ответил отказом.