Дибала набрал пять баллов по системе «гол+пас» в последних пяти матчах

Пауло Дибала начинает показывать, ради чего он перешел в «Рому». Аргентинец демонстрирует отличные результаты по набранным очкам в последних играх.

В недавнем поединке Лиги Европы против финского ХИКа атакующий полузащитник забил гол на 47-й минуте, начав разгром соперника. Это его четвертый мяч в футболке «волков». Ранее он отличился в победной встрече против «Эмполи» в этот понедельник, а против «Монцы» и вовсе оформил дубль. В последнем матче итальянского первенства Дибала отдал результативную передачу на решающий мяч Тэмми Абрахама.

Суммарно у 21-го номера «Ромы» пять баллов по системе «гол+пас» в последних пяти матчах текущего сезона.

Напомним, что аргентинец переехал на «Стадио Олимпико» в качестве свободного агента этим летом. Прошлым клубом Пауло был «Ювентус».

