Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука сообщил, когда игрок вернётся в общую группу

 
15 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать
Торино
...
Сассуоло
1 1.80 X 3.80 2 4.30
17.09 21:45

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.

«Все в порядке. Восстановление идет по плану. В паузу на матчи сборных он будет в общей группе», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Агент добавил, что нет смысла форсировать восстановление футболиста, в ближайшие выходные пройдет очередной тур Серии А, а после будет пауза на игры сборных.

Напомним, Миранчук в летнее трансферное окно перебрался в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды. В матче первого тура нового сезона чемпионата Италии российский футболист вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом, но уже в перерыве встречи был заменен из-за травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Вадим Шпинев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
19:22 · Италия. Серия А
Агент Миранчука сообщил, когда игрок вернётся в общую группу
17:27 · Италия. Серия А
​Директор «Ювентуса» пошутил на тему увольнения Аллегри - в этой шутке может быть правда
17:10 · Италия. Серия А
​По стопам Роналду: Ди Мария, вероятно, выразил недовольство решением Аллегри слухи
17:03 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выбрал тренера на замену Аллегри 1 слухи
16:56 · Италия. Серия А
​Чалханоглу угодил в лазарет «Интера»
14:35 · Италия. Серия А
Маркизио: «Игроки «Ювентуса» запутаны»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Агент Удоги: «Дестини хотели приобрести «Интер» и «Ювентус»
11:30 · Италия. Серия А
Капелло: «Аллегри не может решить проблемы «Ювентуса»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Мальдини: «Челси» сделал устное предложение по Леау, но мы отказались его продавать»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло прокомментировал слухи о переходе в «Ювентус» или «Тоттенхэм»
14 Сентября
22:35 · Италия. Серия А
«Монца» выбирает нового тренера, пока что клубом руководит Палладино 1
22:30 · Италия. Серия А
«Милан» продлил серию без поражений до 13 матчей
20:40 · Италия. Серия А
Брат Погба взят под стражу в рамках дела о вымогательстве
20:10 · Италия. Серия А
Сталлоне подарили футболку «Ромы», но болеет он за другую команду
18:25 · Италия. Серия А
​Дзаньоло: «Всем всегда кажется, что я должен уйти из «Ромы»
Все новости
Рекомендуем