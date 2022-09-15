Агент Миранчука сообщил, когда игрок вернётся в общую группу

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.

«Все в порядке. Восстановление идет по плану. В паузу на матчи сборных он будет в общей группе», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Агент добавил, что нет смысла форсировать восстановление футболиста, в ближайшие выходные пройдет очередной тур Серии А, а после будет пауза на игры сборных.

Напомним, Миранчук в летнее трансферное окно перебрался в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды. В матче первого тура нового сезона чемпионата Италии российский футболист вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом, но уже в перерыве встречи был заменен из-за травмы.