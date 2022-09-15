​Директор «Ювентуса» пошутил на тему увольнения Аллегри - в этой шутке может быть правда

Массимилиано Аллегри находится под давлением, ведь «Ювентус» начал сезон далеко не так, как ожидали фанаты и руководители клуба. В среду «старая синьора» проиграла дома «Бенфике» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Ещё перед этой игрой у генерального директора «старой синьоры» Маурицио Арривабене один из фанатов спросил, может ли Массимилиано Аллегри быть уволен.

В ответ Арривабене пошутил. Гендиректор «Ювентуса» спросил у фаната, готов ли он оплатить увольнение Аллегри, пишет Football Italia.

В шутке Маурицио Арривабене может быть правда. Увольнение Аллегри сейчас было бы для «Ювентуса» очень дорогим в условиях проблем с финансами.