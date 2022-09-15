В Италии фанаты активно обсуждают видео, снятое после матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Бенфикой». На нём Анхель ди Мария что-то говорит Аркадиушу Милику. Предположительно, судя по жестам, аргентинец возмущается решением Массимилиано Аллегри заменить польского форварда по ходу матча.

Портал Football Italia вспоминает и другие случаи, когда футболисты «Ювентуса» выражали недовольство решениями Аллегри. Приводятся примеры Карлеса Тевеса и Криштиану Роналду. Последний в 2019 году был явно недоволен несмелой игрой команды.

Напомним, что «Ювентус» в среду вечером проиграл «Бенфике» не своём поле со счётом 1:2.