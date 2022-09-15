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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» выбрал тренера на замену Аллегри слухи

 
15 Сентября 2022 • 17:03 Комментировать

«Ювентус» не лучшим образом начал сезон 2022/2023. В шести турах чемпионата Италии «старая синьора» потеряла уже восемь очков. Что до Лиги чемпионов, то в группе туринцы проиграли оба прошедших матча – «ПСЖ» и «Бенфике» (по 1:2).

Итальянский Sky утверждает, что боссы «Ювентуса», хоть и разочарованы результатами, увольнять Массимилиано Аллегри пока не собираются.

В то же время «старая синьора» держит на карандаше одного тренера на случай, если результаты не улучшатся, и с Аллегри клубу придётся снова попрощаться. По данным Sportmediaset, «Ювентус» в таком случае хочет назначить Роберто де Дзерби.

После ухода из «Шахтёра» Роберто де Дзерби находится без работы. В последнее время итальянца слухи связывают с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Роберто де Дзерби
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