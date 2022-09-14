«Милан» продлил серию без поражений до 13 матчей

«Милан» благодаря победе над «Динамо» Загреб со счётом 3:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов продлил свою беспроигрышную серию до 13 матчей.

Подопечные Стефана Пиоли в последний раз проиграли 19 апреля. Тогда команда уступила миланскому «Интеру» со счётом 0:3 в полуфинале Кубка Италии. После этого «Милан» одержал десять побед и трижды сыграл вничью.

Примечательно, что в текущем сезоне «Милан» пока не знает поражений.

Следующая игра «Милана» состоится в воскресенье, 18 сентября. Команда дома встретится с «Наполи». После шести туров в Серии А у соперников по 14 набранных очков.