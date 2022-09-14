Брат Погба взят под стражу в рамках дела о вымогательстве

Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас взят под стражу полицией в рамках расследования дела о попытке вымогательства, жертвой которого якобы стал сам Поль. Об этом сообщает Le Monde.

Издание со ссылкой на источник утверждает, что 32-летний Матиас сам явился в следственный отдел, после чего был взят под стражу. Вместе с ним были задержаны трое других фигурантов дела.

Напомним, в августе 29-летний полузащитник «Ювентуса» заявил, что стал жертвой шантажа на 13 млн евро. Он утверждал, что его брат вместе с тремя соучастниками потребовал деньги за «услуги по охране», которые те якобы оказывали ему на протяжении 13 лет.