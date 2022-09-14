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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзаньоло: «Всем всегда кажется, что я должен уйти из «Ромы»

 
14 Сентября 2022 • 18:25 Комментировать

В летнее трансферное окно Николо Дзаньоло был фигурантом трансферных слухов. Перед домашним матчем Лиги Европы против финского ХИКа полузащитник «Ромы» высказался на этот счёт.

«Это было обычное лето для меня. Всем всегда кажется, что я должен уйти из «Ромы», но в итоге остаюсь. Это просто ваши домыслы.

Мой контракт рассчитан ещё на полтора сезона, и сейчас неподходящее время для разговоров о будущем. Я сосредоточен на матчах против ХИКа и «Аталанты», - сказал Дзаньоло на пресс-конференции.

В четверг Николо Дзаньоло сыграет за «Рому» впервые с 22 августа. Полузащитник восстановился после травмы плеча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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