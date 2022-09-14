Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Инсинье больно смотреть матчи «Наполи»

 
14 Сентября 2022 • 14:57 Комментировать

В летнее трансферное окно форвард Лоренцо Инсинье перебрался в «Торонто» после долгого периода выступлений за «Наполи». У футболиста остались сильные чувства к неаполитанскому клубу, о чём он признался в интервью для DAZN.

«Я не смотрю матчи «Наполи», потому что мне захочется плакать! Больно смотреть их игры и не быть на поле, но такова жизнь. Я ни о чём не жалею – я отдавался полностью. Надеюсь, фанаты мной гордятся», - высказался Инсинье.

«Я сожалею о том, что мы в «Наполи» не выиграли скудетто. У нас были шансы и при Маурицио Сарри, и при Лучано Спаллетти. Мы близки, но не удалось…» - сказал игрок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
15:26 · Италия. Серия А
​Йович высказался на тему высоких ожиданий от его игры
14:57 · Италия. Серия А
​Инсинье больно смотреть матчи «Наполи»
14:20 · Италия. Серия А
Агент Миранчука рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы
14:03 · Италия. Серия А
Нуну Гомеш считает, что Влахович похож на Холанна 1
12:28 · Англия. Премьер-лига
Чалханоглу стал трансферной целью клуба АПЛ 1
11:52 · Италия. Серия А
Пьянич дал совет игрокам «Ювентуса» 1
11:06 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Завершу карьеру в тот момент, когда увижу игрока сильнее себя» 3
10:25 · Россия. Премьер-лига
Адамов считает, что Кокорин заиграл бы в «Сочи»
03:54 · Италия. Серия А
Наставника «Сампдории» дисквалифицировали на два матча
02:34 · Италия. Серия А
«ПСЖ» вернётся за Шкриньяром в январе
01:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович анонсировал своё возвращение на поле 1
13 Сентября
21:58 · Италия. Серия А
«Салернитана» готова переиграть матч с «Ювентусом» 1
21:46 · Италия. Серия А
Стало известно, когда вернётся в строй Лукаку
18:54 · Италия. Серия А
​Аллегри и два его игрока дисквалифицированы, «Ювентус» заплатит штраф
18:42 · Италия. Серия А
​«Ошибка была, но никто не ошибся»: Глава Федерации футбола Италии – об «украденной» у «Ювентуса» победе 2
Все новости
Рекомендуем