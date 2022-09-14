​Инсинье больно смотреть матчи «Наполи»

В летнее трансферное окно форвард Лоренцо Инсинье перебрался в «Торонто» после долгого периода выступлений за «Наполи». У футболиста остались сильные чувства к неаполитанскому клубу, о чём он признался в интервью для DAZN.

«Я не смотрю матчи «Наполи», потому что мне захочется плакать! Больно смотреть их игры и не быть на поле, но такова жизнь. Я ни о чём не жалею – я отдавался полностью. Надеюсь, фанаты мной гордятся», - высказался Инсинье.

«Я сожалею о том, что мы в «Наполи» не выиграли скудетто. У нас были шансы и при Маурицио Сарри, и при Лучано Спаллетти. Мы близки, но не удалось…» - сказал игрок.