Агент Миранчука рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы

Футбольный агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, как проходит восстановление его клиента от травмы.

«Восстановление идёт по плану, у Алексея всё хорошо», — цитирует Джуффрида «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). В той встрече россиянин отметился дебютным голом в составе своей новой команды, в которую перешёл минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Миранчук будет готов к игре 8-го тура итальянской Серии А против «Наполи», которая состоится 1 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени.