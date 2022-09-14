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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы

 
14 Сентября 2022 • 14:20 Комментировать
Торино
...
Сассуоло
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17.09 21:45

Футбольный агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, как проходит восстановление его клиента от травмы.

«Восстановление идёт по плану, у Алексея всё хорошо», — цитирует Джуффрида «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). В той встрече россиянин отметился дебютным голом в составе своей новой команды, в которую перешёл минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Миранчук будет готов к игре 8-го тура итальянской Серии А против «Наполи», которая состоится 1 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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ТОРИНО САССУОЛО
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