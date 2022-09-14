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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Завершу карьеру в тот момент, когда увижу игрока сильнее себя»

 
14 Сентября 2022 • 11:06 Комментировать (1)
Милан
...
Наполи
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18.09 21:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал условие, при котором будет готов завершить карьеру. Напомним, что шведский форвард не выйдет на поле вплоть до февраля из-за операции, которую перенёс на колене.

«Завершу карьеру только в том случае, если увижу игрока сильнее себя. Тем не менее, до сих пор я не видел игрока сильнее себя», – цитирует Златана La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Ибрагимович выиграл с «Миланом» Серию А. Нападающий отметился 8 голами и тремя ассистами в прошлом розыгрыше чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Златан хочет устроиться футбольным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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sagittarius
14 Сентября 2022 в 12:49
Либо сходить к окулисту, либо играть вечно. Третьего не дано.
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