Ибрагимович: «Завершу карьеру в тот момент, когда увижу игрока сильнее себя»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал условие, при котором будет готов завершить карьеру. Напомним, что шведский форвард не выйдет на поле вплоть до февраля из-за операции, которую перенёс на колене.

«Завершу карьеру только в том случае, если увижу игрока сильнее себя. Тем не менее, до сих пор я не видел игрока сильнее себя», – цитирует Златана La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Ибрагимович выиграл с «Миланом» Серию А. Нападающий отметился 8 голами и тремя ассистами в прошлом розыгрыше чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Златан хочет устроиться футбольным агентом.