«ПСЖ» вернётся за Шкриньяром в январе

«ПСЖ» планирует вновь заняться трансфером Милана Шкриньяра в начале нового года.

Центральный защитник «Интера» был одной из главных целей парижан прошедшим летом, однако сделка так и не состоялась из-за нежелания «нерадзурри» расставаться с ключевым игроком. Несмотря на травму Преснела Кимпембе, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш не намерен в срочном порядке подписывать центрбека, доступного в качестве свободного агента, сообщает L'Equipe. Руководство французского гранда рассчитывает дождаться января, чтобы совершить очередную попытку переманить в свои ряды Шкриньяра.

Действующий контракт 27-летнего словака с «Интером» истекает в июне 2023 года, что позволит ему заключить предварительное соглашение с новыми работодателями уже зимой.