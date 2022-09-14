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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» вернётся за Шкриньяром в январе

 
14 Сентября 2022 • 02:34 Комментировать

«ПСЖ» планирует вновь заняться трансфером Милана Шкриньяра в начале нового года.

Центральный защитник «Интера» был одной из главных целей парижан прошедшим летом, однако сделка так и не состоялась из-за нежелания «нерадзурри» расставаться с ключевым игроком. Несмотря на травму Преснела Кимпембе, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш не намерен в срочном порядке подписывать центрбека, доступного в качестве свободного агента, сообщает L'Equipe. Руководство французского гранда рассчитывает дождаться января, чтобы совершить очередную попытку переманить в свои ряды Шкриньяра.

Действующий контракт 27-летнего словака с «Интером» истекает в июне 2023 года, что позволит ему заключить предварительное соглашение с новыми работодателями уже зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Луиш Кампуш
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