Ибрагимович анонсировал своё возвращение на поле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович напомнил о том, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.

По окончании сезона 2021/22 знаменитый швед перенёс операцию на колене, что вывело его из строя по меньшей мере на полгода. Несмотря на это, Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом» в надежде помочь команде во второй половине текущей кампании.

«Я скоро вернусь, – объявил Златан в интервью La Gazzetta dello Sport. – Я не собираюсь на пенсию, не сдаюсь и планирую вновь выйти на поле», – заявил форвард, которому исполнится 41 год в начале октября.

Возвращение Златана Ибрагимовича запланировано на январь.