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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович анонсировал своё возвращение на поле

 
14 Сентября 2022 • 01:28 Комментировать
Милан
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Наполи
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18.09 21:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович напомнил о том, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.

По окончании сезона 2021/22 знаменитый швед перенёс операцию на колене, что вывело его из строя по меньшей мере на полгода. Несмотря на это, Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом» в надежде помочь команде во второй половине текущей кампании.

«Я скоро вернусь, – объявил Златан в интервью La Gazzetta dello Sport. – Я не собираюсь на пенсию, не сдаюсь и планирую вновь выйти на поле», – заявил форвард, которому исполнится 41 год в начале октября.

Возвращение Златана Ибрагимовича запланировано на январь.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН НАПОЛИ
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