​Аллегри и два его игрока дисквалифицированы, «Ювентус» заплатит штраф

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Салернитаной» обернулся скандалом. В концовке туринцы забили, казалось, победный гол, но взятие ворот отменили. При этом линию офсайда провели не по тому игроку, «забыв» игрока на фланге. Как следствие, имела место быть грубая ошибка, но президент Федерации футбола Италии постарался снизить градус. По мнению Габриэле Гравины, в этой ошибке никто не виноват.

Между тем, дисциплинарная комиссия вынесла решения по санкциям. Массимилиано Аллегри, Аркадиуш Милик и Хуан Куадрадо, которые получили красные карточки, дисквалифицированы на один матч. «Ювентус» оштрафован на 5000 евро за проявленное неуважение к судье.