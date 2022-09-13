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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ошибка была, но никто не ошибся»: Глава Федерации футбола Италии – об «украденной» у «Ювентуса» победе

 
13 Сентября 2022 • 18:42 Комментировать

На последних секундах матча «Ювентус» - «Салернитана» (2:2) хозяева поля забили гол, но взятие ворот было отменено. Арбитр посчитал, что Леонардо Бонуччи находился в офсайде и влиял на эпизод. Оказалось, что видеоассистенты прочертили линию «вне игры» не по тому футболисту. Они не учитывали Антонио Кандреву, который находился на фланге.

«Кадр, который показали после игры, не был в распоряжении арбитров. К сожалению, судьи не заметили ошибку, но ни главный рефери, ни ВАР не ошиблись. Это не скандал. Все должны успокоиться», - сказал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана Габриэле Гравина
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