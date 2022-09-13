​Аллегри поставил Влаховича в один ряд с Мбаппе

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о форварде команды Душане Влаховича.

«Влахович прогрессирует, и я очень доволен им. У него меньше международного опыта, но он один из лучших нападающих в мире наряду с Мбаппе», - высказался Аллегри.

Душан Влахович перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. За туринский клуб сербский футболист провёл 27 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Душана Влаховича в 85 миллионов евро.