«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с Леау

«Милан» приступил к переговорам с нападающим Рафаэлом Леау о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб ведёт и продолжит вести переговоры о продлении соглашения с 23-летним португальцем. А слухи о том, что они зашли в тупик являются спекуляцией. Отмечается, что «Милан» отказался от всех предложений, ранее поступавших клубу по возможному трансферу игрока.

Действующий контракт Леау с «россонери» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «Милана» семь матчей, а которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.