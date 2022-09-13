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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нацелился на голландского полузащитника

 
13 Сентября 2022 • 09:12 Комментировать

Скауты «Милана» положили глаз еще на одного футболиста бельгийского «Брюгге». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, «россонери» хотят приобрести голландского полузащитника Ноа Ланга. Итальянский гранд предпримет попытку подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Напомним, что минувшим летом ряды миланского коллектива пополнил хавбек Шарль де Кетеларе. Трансфер 21-летнего бельгийца обошелся боссам «россонери» в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ланг провел пять матчей в бельгийском чемпионате, в которых отметился голом в 11-метровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Ноа Ланг
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