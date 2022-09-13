«Милан» нацелился на голландского полузащитника

Скауты «Милана» положили глаз еще на одного футболиста бельгийского «Брюгге». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, «россонери» хотят приобрести голландского полузащитника Ноа Ланга. Итальянский гранд предпримет попытку подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Напомним, что минувшим летом ряды миланского коллектива пополнил хавбек Шарль де Кетеларе. Трансфер 21-летнего бельгийца обошелся боссам «россонери» в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ланг провел пять матчей в бельгийском чемпионате, в которых отметился голом в 11-метровой отметки.