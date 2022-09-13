Абрахам: «Я продолжаю прогрессировать»

Нападающий столичной «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Эмполи» во встрече шестого тура чемпионата Италии. Римляне выиграли со счетом 2:1, в активе англичанина победный мяч.

«После двух неудач мы были обязаны победить. В этом поединке было много позитивных моментов для нашей команды. Что касается моего выступления, я продолжаю прогрессировать. Постепенно возвращаюсь в форму, которая была у меня до травмы», - передает слова Абрахама Sky Sport.

По итогам шести сыгранных туров подопечные Жозе Моуринью с 13 очками занимают пятое место в турнирной таблице.