Тренер «Эмполи»: «Сегодня Дибала сделал разницу в пользу «Ромы»

Рулевой «Эмполи» Паоло Дзанетти отдал должное нападающему «Ромы» Пауло Дибале.

Аргентинец записал на свой счёт гол и результативную передачу, принеся римлянам гостевую победу со счётом 2:1.

«Мы знаем, на что способен Дибала. В конце концов, это абсолютно естественно, когда в матчах против топ-команд ситуацию на поле меняют выдающиеся чемпионы. Сегодня разницу сделал Дибала, но я хочу отметить стойкость своей команды – играя так, мы будем проигрывать нечасто», – отметил Дзанетти в послематчевом интервью DAZN.

«Эмполи» располагается на 16-й строчке в Серии А после шести туров. «Рома» занимает пятую позицию с 13 очками.