Дибала рассказал, что нужно «Роме» для борьбы за Скудетто

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился мыслями о шансах команды на чемпионство в текущем розыгрыше Серии А.

Аргентинец стал одним из главных героев победного матча против «Эмполи» (2:1), отметившись голом и результативной передачей. После шести туров «Рома» отстаёт от лидеров чемпионата – «Наполи», «Аталанты» и «Милана» – на одно очко.

«Как я уже говорил во время своей презентации, нам нужно быть уверенными в своих силах. У нас есть огромное желание побеждать, команду возглавляет один из лучших тренеров в мире, в составе присутствуют опытные игроки. Остаётся лишь развивать менталитет победителей», – заявил Дибала после матча.