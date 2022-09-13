Моуринью: «Абрахам может стать ещё лучше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил выступление нападающего Тэмми Абрахама.

Сегодняшний матч Серии А против «Эмполи» завершился победой римлян – 2:1. На 71-й минуте Абрахам стал автором победного гола своей команды.

«Абрахам – футболист невероятного уровня. Он может играть по-разному в зависимости от того, кто выходит вместе с ним в атаке. Да, Тэмми хорош уже сейчас, но он может стать ещё лучше. Он обладает огромным потенциалом», – заявил в послематчевом интервью DAZN португалец.

В активе 24-летнего английского форварда два забитых мяча и одна результативная передача в шести поединках за «Рому» в текущей кампании.