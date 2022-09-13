Моуринью: «Сегодня «Рома» не имела права на ошибку»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Эмполи» в поединке Серии А.

Римляне потерпели поражения в двух предыдущих матчах с «Удинезе» (0:4) и «Лудогорцем» (1:2), а сегодня победили со счётом 2:1.

«Мы проиграли предыдущий матч чемпионата, проиграли в Лиге Европе, поэтому не могли вновь оступиться сегодня – третье поражение кряду стало бы тяжёлым эмоциональным ударом для команды, – рассказывает Моуринью в интервью DAZN. – «Эмполи» – хорошая команда, уже давно выступающая на высоком уровне. Игра сложилась для нас непросто», – поведал португальский специалист.