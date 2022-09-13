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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Сегодня «Рома» не имела права на ошибку»

 
13 Сентября 2022 • 00:25 Комментировать
Эмполи
1:2
Рома
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Эмполи» в поединке Серии А.

Римляне потерпели поражения в двух предыдущих матчах с «Удинезе» (0:4) и «Лудогорцем» (1:2), а сегодня победили со счётом 2:1.

«Мы проиграли предыдущий матч чемпионата, проиграли в Лиге Европе, поэтому не могли вновь оступиться сегодня – третье поражение кряду стало бы тяжёлым эмоциональным ударом для команды, – рассказывает Моуринью в интервью DAZN. – «Эмполи» – хорошая команда, уже давно выступающая на высоком уровне. Игра сложилась для нас непросто», – поведал португальский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эмполи Жозе Моуринью
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