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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» переиграла «Эмполи» в событийном матче

 
12 Сентября 2022 • 23:42 Комментировать
Эмполи
1:2
Рома
окончен

Шестой тур Серии А завершился матчем между крепким «Эмполи» и претендующей на высокие места «Ромой». По всем показателям команды были равны, разве что гости намного точнее пробивали по воротам. В первом тайме Пауло Дибале пристреливался и попал в штангу. В еще одной атаке он подобрал мяч и от радиуса штрафной поразил левый верхний угол. У «Эмполи» Мартин Сатриано направил мяч в каркас ворот, а позже его команда отыгралась - Филиппо Бандинелли забил головой. Ближе к концу матча Дибала создал момент для Тэмми Абрахама, который с близкого расстояния в касание отправил мяч в цель. Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, попав в перекладину. Каркас снова сыграл, но уже за «Рому» после удара с рикошетом от Жана-Даниэля Акпа-Акпро.

2:1, «Рома» четвёртая с отставанием от лидера в одно очко.

Протокол игры  
Эмполи1:2Рома
  17'Дибала Пауло (0:1)
(1:1) Бандинелли Филиппо43'  
  71'Абрахам Тэмми (1:2)
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарИсмайли Ардиан  61'Луперто СебастьяноПаризи Фабьяно  27' 52' (Какаче Либерато ( 52') Хаас Николас 63' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 63'  65'  87') Марин Рэзван 82' (Грасси Альберто ( 82') Бандинелли ФилиппоПьяца Марко 63' (Байрами Недим ( 63') Ламмерс Сэм 82' (Камбьяги Николо ( 82') Сатриано Мартин
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянХендерсон ЛиамФаццини ЯкопоПеризан СамуэлеЭконг ЭммануэльУйкани СамирДе Винтер Кони
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЧелик Зеки  89'Спинаццола Леонардо 90' (Винья Матиас ( 90') Кристанте БрианМатич НеманьяДибала Пауло 81' (Белотти Андреа ( 81') Пеллегрини Лоренцо 90' (Камара Мохамед III ( 90') Абрахам Тэмми 81' (Бове Эдоардо ( 81')
Запасные: Боер ПьетроВольпато КристианТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорСвилар МилеДзаньоло Николо
12 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

Видео

Дибала бьет в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Дибала бьет в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Пауло Дибала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Пауло Дибала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Патрисиу уверенно отражает удар Сатриано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Патрисиу уверенно отражает удар Сатриано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Филиппо Бандинелли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Филиппо Бандинелли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Тэмми Абрахама (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Тэмми Абрахама (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Пеллегрини не забил гол с пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Пеллегрини не забил гол с пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Акпа-Акпро получил прямую красную карточку (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Акпа-Акпро получил прямую красную карточку (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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