«Рома» переиграла «Эмполи» в событийном матче

Шестой тур Серии А завершился матчем между крепким «Эмполи» и претендующей на высокие места «Ромой». По всем показателям команды были равны, разве что гости намного точнее пробивали по воротам. В первом тайме Пауло Дибале пристреливался и попал в штангу. В еще одной атаке он подобрал мяч и от радиуса штрафной поразил левый верхний угол. У «Эмполи» Мартин Сатриано направил мяч в каркас ворот, а позже его команда отыгралась - Филиппо Бандинелли забил головой. Ближе к концу матча Дибала создал момент для Тэмми Абрахама, который с близкого расстояния в касание отправил мяч в цель. Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, попав в перекладину. Каркас снова сыграл, но уже за «Рому» после удара с рикошетом от Жана-Даниэля Акпа-Акпро.

2:1, «Рома» четвёртая с отставанием от лидера в одно очко.

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