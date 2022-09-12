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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала лидирует в Серии А по голам из-за пределов штрафной за последние 10 лет

 
12 Сентября 2022 • 23:37 Комментировать
Эмполи
1:2
Рома
окончен

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала из года в год подтверждает репутацию мастера дальних ударов.

28-летний аргентинец поразил ворота «Эмполи» в сегодняшней встрече чемпионата Италии, забив на 17-й минуте ударом из-за пределов штрафной. Как сообщает Opta, данный гол стал для Дибалы 27-м с момента дебюта в 2012 году, забитым подобным образом – лучший показатель за обозначенный период наряду с экс-игроком «Наполи» Дрисом Мертенсом.

Пауло Дибала перешёл в «Рому» этим летом в качестве свободного агента. Ранее форвард защищал цвета «Ювентуса» на протяжении семи лет, а ещё раньше выступал за «Палермо».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Дрис Мертенс Пауло Дибала
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