Бонуччи считает, что «Ювентус» «обокрали»

Концовка матча «Ювентус» - «Салернитана» (2:2) получилось скандальной. Судья отменил гол туринцев, который мог стать победным, посчитав, что Леонардо Бонуччи находился в офсайде и своими действиями влиял на вратаря. Возможно, Бонуччи даже не был «вне игры» - похоже, что линию офсайда видеоассистенты построили без учёта игрока на фланге.

«Мы должны преобразовать гнев за что, что нас обокрали, в энергию для среды. Нам предстоит тяжёлая игра, и нам нужно помощь каждого», - написал Бонуччи в социальной сети.

В среду, 14 сентября, «Ювентус» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Бенфики».