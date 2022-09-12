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Чемпионат Италии. Серия А

​Авиакомпания высмеяла ВАР после матча «Ювентуса»

 
12 Сентября 2022 • 17:45 Комментировать

Матч «Ювентуса» и «Салернитаны» обернулся судейским скандалом. На последних секундах при счёте 2:2 туринцы забили, казалось, победный гол. После вмешательства ВАР гол отменили, чем возмутились представители «старой синьоры». Они считают, что Леонардо Бонуччи не влиял на эпизод, даже если он был в офсайде. Позже появились кадры, согласно которым Бонуччи, возможно, даже не был «вне игры» - линию могли построить не по тому защитнику, «забыв» игрока на фланге.

Между тем, авиакомпания Ryanair после воскресного матча в Турине высмеяла ВАР на своей страничке в социальных сетях.

«Наши самолёты более надёжны, чем ВАР», - говорится в сообщении Ryanair.

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Ювентус Салернитана вар
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