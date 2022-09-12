​«Интер» готов сделать Шкриньяра самым высокооплачиваемым игроком команды

В летнее трансферное окно Милан Шкриньяр мог оказаться в «ПСЖ». В какой-то момент казалось, что трансфер вот-вот состоится, но словак всё же остался в «Интере». Теперь миланский клуб работает над подписанием с 27-летним футболистом нового трудового соглашения, ведь действующее истекает уже в следующем году.

По данным SportMediaset, «Интер» готов сделать Шкриньяра самым высокооплачиваемым футболистом команды. Если словак примет предложение «нерадзурри», то он будет получать 7 миллионов евро ежегодно.

Напомним, что Милан Шкриньяр играет за «Интер» с лета 2017 года после перехода из «Сампдории».