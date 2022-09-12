​Судья, возможно, украл чистую победу у «Ювентуса»

Воскресный матч между «Ювентусом» и «Салернитаной» (2:2) завершился потасовкой с рядом красных карточек. Гол Аркадиуша Милика на последних секундах, казалось, принёс «старой синьоре» победу, но после вмешательства ВАР взятие ворот было отменено. Арбитр посчитал, что Леонардо Бонуччи находился в офсайде и влиял на действия вратаря, хотя и не касался мяча.

Впрочем, анализ итальянского Sky показывает, что судья, возможно, украл у «Ювентуса» чистую победу. Так, при оценке офсайда судьи могли «забыть» защитника, который находился на фланге, откуда подавали угловой. Если провести линию офсайда по нему, то Бонуччи, возможно, находился в правильном положении. Впрочем, говорить об этом на 100% нельзя.