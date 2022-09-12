Бывший полузащитник «ПСЖ» и каталонской «Барселоны» Тьяго Мотта официально возглавил «Болонью». На посту главного тренера «красно-синих» итальянский специалист заменит серба Синишу Михайловича, который недавно был уволен.

Ранее Тьяго Мотта возглавлял «Специю», которой в прошлом сезоне помог сохранить прописку в элитном дивизионе. До этого итальянец также тренировал «Дженоа» и молодёжную команду «ПСЖ».

«Болонья» в данный момент идёт на 12 месте в Серии А с 6 очками в активе. Свой первый матч во главе клуба Мотта проведёт в субботу против «Эмполи». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.