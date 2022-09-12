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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта – тренер «Болоньи» официально

 
12 Сентября 2022 • 15:03 Комментировать
Болонья
...
Эмполи
1 2.20 X 3.55 2 3.20
17.09 16:00

Бывший полузащитник «ПСЖ» и каталонской «Барселоны» Тьяго Мотта официально возглавил «Болонью». На посту главного тренера «красно-синих» итальянский специалист заменит серба Синишу Михайловича, который недавно был уволен.

Ранее Тьяго Мотта возглавлял «Специю», которой в прошлом сезоне помог сохранить прописку в элитном дивизионе. До этого итальянец также тренировал «Дженоа» и молодёжную команду «ПСЖ».

«Болонья» в данный момент идёт на 12 месте в Серии А с 6 очками в активе. Свой первый матч во главе клуба Мотта проведёт в субботу против «Эмполи». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.

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Болонья Тьяго Мотта
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БОЛОНЬЯ ЭМПОЛИ
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