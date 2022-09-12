«Милан» предложил Беннасеру новый контракт

Полузащитник Исмаэль Беннасер получит новый контракт от руководителей «Милана». В итальянском гранде довольны игрой 24-летнего футболиста и готовы пролонгировать с ним сотрудничество.

Как сообщают журналисты Tuttosport, стороны уже начали переговорный процесс. Срок действующего трудового договора Беннасера с «россонери» истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Исмаэль провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

После шести туров «Милан» с 14 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.