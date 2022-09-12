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Чемпионат Италии. Серия А

Один из игроков «Ювентуса» решил покинуть клуб

 
12 Сентября 2022 • 10:51 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро не собирается подписывать новое трудовое соглашение с итальянским грандом. По сведениям журналистов Calciomercato, 31-летний бразильский латераль настроен сменить клубную прописку. Его контракт истекает летом 2023 года.

Как отмечает источник, в Турине уже подыскали замену Алексу. На его место планируют подписать защитника лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

В составе «Ювентуса» Сандро выступает с августа 2015 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А бразилец провел шесть поединков, в которых отдал голевую передачу и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро
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