Один из игроков «Ювентуса» решил покинуть клуб

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро не собирается подписывать новое трудовое соглашение с итальянским грандом. По сведениям журналистов Calciomercato, 31-летний бразильский латераль настроен сменить клубную прописку. Его контракт истекает летом 2023 года.

Как отмечает источник, в Турине уже подыскали замену Алексу. На его место планируют подписать защитника лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

В составе «Ювентуса» Сандро выступает с августа 2015 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А бразилец провел шесть поединков, в которых отдал голевую передачу и получил две желтые карточки.